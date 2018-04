Rainha da Inglaterra celebra bodas de diamante

A rainda da Inglaterra, Elizabeth II, tornará-se este mês no primeiro membro de uma família real britânica a celebrar bodas de diamante. Para comemorar 60º aniversário do casamento real, o palácio de Buckingham publicou várias fotografias da Rainha com seu marido, o príncipe Philip de Edimburgo. As imagens, feitas por lorde Snowdon, que foi marido da princesa Margaret, mostram o casal muito relaxado, em forte contraste, segundo o jornal "The Daily Telegraph", com o nervosismo manifestado por Elizabeth II no dia de seu casamento. Naquele dia 20 de novembro de 1947, a tiara da então princesa sofreu uma avaria poucas horas antes da cerimônia, por isso o joalheiro da coroa teve que ser chamado para que a consertasse urgentemente. O rei Jorge VI ofereceu a sua filha uma bebida alcoólica forte para acalmá-la, mas ela a rejeitou, segundo lembra o jornal. Agora, seis décadas depois e com uma descendência de quatro filhos e sete netos, o casal comemorará a data no dia 20 de novembro com uma visita de um dia a Malta, antes de participar da reunião de chefes do governo da Commonwealth na Uganda. Segundo a imprensa, Elizabeth II e seu marido têm boas lembranças de Malta, onde o príncipe Felipe, oficial da Marinha, estava servindo após o casamento e onde Elizabeth passou a maior parte do tempo desde 1949 até 1951, um ano antes de subir ao trono após a morte de seu pai. No dia 19 de novembro, a Rainha, de 81 anos, e o príncipe de Edimburgo, de 86, participarão com outros membros de sua família de uma cerimônia religiosa na abadia de Westminster.