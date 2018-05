Realeza britânica lembra dez anos da morte de Diana Membros da realeza e celebridades uniram-se aos príncipes William e Harry nesta sexta-feira, a fim de lembrar os dez anos da morte da princesa Diana em um acidente de carro ocorrido em Paris. Centenas de pessoas aglomeraram-se nas ruas vizinhas à capela próxima ao Palácio de Buckingham, onde a rainha Elizabeth 2a, o príncipe Charles, ex-marido de Diana, o irmão dela, Charles Spencer, e vários membros da realeza e celebridades participaram de uma missa em homenagem à princesa morta em agosto de 1997. Realizando sua própria homenagem, pessoas comuns colocaram flores, fotos e mensagens nos portões do palácio de Kensington, a casa de Diana em Londres. O número de objetos, no entanto, foi bastante menor do que o de uma década atrás. À época, uma grande manifestação de luto tomou conta da Grã-Bretanha. Hoje, no entanto, muitos britânicos sentem que aquelas manifestações públicas de lamento foram exageradas. Tanto o príncipe William quanto o príncipe Harry falaram às 500 pessoas reunidas na capela, relembrando o carisma e a afeição da mãe deles. "William e eu podemos separar nossas vidas em duas partes. Há os anos nos quais fomos abençoados com a presença física, ao nosso lado, de nossa mãe e de nosso pai", disse Harry. "E, depois, há os dez anos que se passaram desde a morte de nossa mãe. Quando ela ainda era viva, contávamos com seu incomparável amor pela vida, sua risada, seu humor, sua alegria. Ela era nossa guardiã, amiga e protetora." "Sempre nos lembraremos dela por suas incríveis obras de caridade. Mas, detrás das câmeras, para nós, que éramos apenas duas crianças amorosas, ela era simplesmente a melhor mãe do mundo." Em Paris, onde Diana morreu nas primeiras horas do dia 31 de agosto de 1997, junto com seu namorado, Dodi al-Fayed, depois de um acidente ocorrido em um túnel, pequenos grupos reuniram-se para deixar buquês e grinaldas de flores no local da colisão. "Eu amava a princesa antes da morte dela e a amo ainda mais agora," disse Dominique de Fontenay. A segunda mulher do príncipe Charles, Camilla, com quem ele manteve um caso enquanto ainda estava casado com Diana e a quem princesa se referia como "A Rottweiler" não participou da missa a fim de evitar polêmicas. Camila, no entanto, foi convidada. CRÍTICAS CRESCENTES Chamada de a "Princesa do Povo" depois de ter morrido, aos 36 anos de idade, Diana era adorada por milhões de pessoas que nunca se encontraram com ela, mas que gostavam do seu carisma, especialmente diante de uma família real considerada fria e afetada. A maciça manifestação emocional gerada com a morte dela fez com que muitos comentaristas questionassem a capacidade da monarquia de sobreviver a Diana. Mas, dez anos depois, parece que a instituição continua sólida como sempre. Em um sinal de que os britânicos, olhando para trás, talvez sintam ter exagerado nos lamentos pela morte da princesa, uma pesquisa realizada pela Sky News na sexta-feira mostrou que 55 por cento das pessoas acreditavam que aquelas manifestações haviam sido desmedidas. Ao menos nos comentários deixados por usuários no site da BBC, nem todos se mostravam tocados pelo evento convocado para lembrar os dez anos da morte dela. "Para todos os que ainda lamentam o falecimento de Diana, quero dizer o seguinte: nada aconteceu na vida de vocês nos últimos dez anos? Sugiro a todos vocês que reavaliem suas vidas e que toquem o barco", escreveu Eliza, de Londres. Entre os que não compareceram à missa, conta-se Mohamed al-Fayed, pai de Dodi e dono da luxuosa loja de departamentos Harrods. Mohamed al-Fayed, nascido no Egito, acusa a família real da Grã-Bretanha de ter ordenado o assassinato do casal a fim de evitar que eles selassem votos matrimoniais. Apesar de várias investigações não terem descoberto nada para dar apoio a essa tese, muitos britânicos compartilham das suspeitas de Mohamed. Uma outra investigação oficial sobre as mortes deve se iniciar no dia 2 de outubro, levando, uma vez mais, o nome de Diana às manchetes.