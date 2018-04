Rebeldes dizem que 22 soldados turcos morreram no Iraque

Vinte e dois soldados turcos morreram em confronto com rebeldes do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) no norte do Iraque, informou um porta-voz do partido neste sábado, 23. Segundo fontes turcas, a operação deve se intensificar. Veja também: Dezenas de rebeldes e 5 turcos morrem em incursão ao Iraque Turquia promove grande incursão militar terrestre no Iraque "Depois dos conflitos de ontem, 22 soldados turcos morreram e somente 5 militantes do partido ficaram feridos", disse Ahmed Danees, porta-voz do PKK. "Forças turcas usaram helicópteros para retirar os feridos", afirmou. A informação contraria a confirmação do Exército turco divulgada na sexta-feira, 22, de que 5 turcos e 24 de rebeldes teriam morridos nos confrontos da incursão turca ao Iraque. Danees acrescentou que não houve conflitos neste sábado, 23, embora helicópteros e aviões turcos tenham atacado alvos suspeitos na fronteira iraquiana. Ainda não foram relatados mortos ou feridos nas operações deste sábado, 23. Governo iraquiano pede respeito a soberania O governo do Iraque pediu à Turquia que respeite sua soberania e evite qualquer ação militar que ameace a segurança. "Entendemos completamente o tamanho da ameaça enfrentada pela Turquia, mas as operações militares não resolverão a crise do PKK", disse o porta-voz do governo iraquiano Ali al-Dabbagh. Os EUA compartilharam informações de inteligência com a Turquia, sua aliada na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), sobre os movimentos do PKK no Iraque. O governo americano pediu ainda que o país que limite a operação a alvos rebeldes específicos, e que a incursão seja breve. Operação contra refugiados curdos Na sexta-feira, 22, forças terrestres da Turquia atravessaram a fronteira com o norte do Iraque, em uma operação contra rebeldes curdos que estariam refugiados na região, segundo o Exército da Turquia. Foi a primeira incursão militar por terra da Turquia no Iraque desde a invasão americana de 2003, e cria temores de que poderá deflagrar um conflito mais amplo com os curdos iraquianos apoiados pelos EUA, apesar das garantias turcas de que alvejará apenas alvos do PKK. Desde que o parlamento do país autorizou a operação, em outubro de 2007, a Turquia levou pelo menos uma ofensiva militar terrestre ao país, além de freqüentes ataques aéreos e de artilharia contra alvos suspeitos do PKK. Mais de 30 mil pessoas morreram desde que o partido começou a lutar, em 1984, por um território curdo no sudoeste da Turquia.