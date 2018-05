Recomeça processo sobre futuro de Kosovo Novas negociações sobre o futuro da província sérvia de Kosovo começaram na quinta-feira com um tom conciliador de ambas as partes, mas sem nenhum avanço sobre a discordância fundamental --se a região deve ou não ser independente. Mediadores encontraram as delegações sérvia e kosovar separadamente na sede do ministério austríaco de Relações Exteriores. Eles disseram que as conversas iniciais foram cordiais e que as duas partes se comprometeram pelos próximos três meses a "não fazer ações ou declarações (...) que possam ameaçar o processo da ''troika'' ou serem provocativas", segundo nota do representante da União Européia, Wolfgang Ischinger. Mas, como se esperava, os representantes da maioria albanesa disseram que a independência da região que habitam é inevitável, enquanto os sérvios repetiram que já estão oferecendo tudo menos a independência plena à província. Ischinger disse que o mandato da "troika" (UE, EUA e Rússia) termina em 10 de dezembro e que então o processo será concluído. A Rússia, porém, rejeita esse prazo. Os líderes da maioria albanesa, que são 90 por cento da população da província, pediram à Sérvia que aceite a independência e busque um futuro de relações amistosas entre dois Estados soberanos. "Temos a oportunidade de lançar os fundamentos de uma relação madura, estável e funcional entre dois vizinhos independentes", disse o primeiro-ministro kosovar, Agim Ceku. Slobodan Samardzic, ministro sérvio para Kosovo, disse que a contra-oferta de autonomia feita por Belgrado daria à província "mais poderes do que ela jamais teve em sua história". Diplomatas não vêem disposição de nenhum dos lados para superar as diferenças e acham que as negociações --impostas pela Rússia e pela Sérvia ao Ocidente, que as vê com ceticismo-- só servem para adiar a eventual declaração de independência kosovar. (Reportagem adicional de Matt Robinson, Ksenija Prodanovic e Ellie Tzortzi)