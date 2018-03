Rei da Arábia Saudita inicia primeira visita ao Reino Unido

O rei da Arábia Saudita, Abdallah bin Abdul Aziz al-Saud, inicia nesta terça-feira, 30, uma visita de Estado ao Reino Unido, a primeira de um monarca saudita em 20 anos, sob protestos contra o desrespeito aos direitos humanos no seu país. O Partido Liberal-Democrata, terceiro maior do país, e várias ONGs manifestaram o descontentamento com a viagem do rei. Eles criticaram os antecedentes da Arábia Saudita na área de direitos humanos. O rei chegou na segunda-feira a Londres. Ele será recebido oficialmente pela rainha Elizabeth II, numa cerimônia na sede da guarda real, próxima ao Parlamento. Em seguida, vai ao palácio de Buckingham, onde será hóspede da rainha. Na quarta, dia 31, o rei se reunirá com o primeiro-ministro do Reino Unido, Gordon Brown, com o príncipe Charles, herdeiro do trono, e com o líder do Partido Conservador (o maior da oposição), David Cameron. Segundo a rede britânica BBC, seis aviões sauditas chegaram a Londres com a comitiva real a bordo. O pessoal do aeroporto de Heathrow demorou três horas para retirar a bagagem. Além disso, 84 limusines transportaram a delegação saudita até o centro da capital. A comitiva inclui 23 assessores pessoais do rei, que se hospedarão no palácio de Buckingham, e mais de 400 pessoas que ficarão em diferentes hotéis de Londres.