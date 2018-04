Reino Unido aciona Marinha para buscar britânicos sem opção de transporte

LONDRES - O Reino Unido está deslocando navios da Marinha Real para buscar britânicos que estejam presos fora do país por conta da paralisação do tráfego aéreo europeu, disse o primeiro-ministro Gordon Brown nesta segunda-feira, 19, de acordo com informações do canal CNN.

Os navios HMS Ark Royal e HMS Ocean serão enviados para locais onde é mais necessário o apoio para retornar os britânicos para o país. Essas localidades ainda estão sendo definidas pelas autoridades. Brown ainda disse que uma terceira embarcação, o HMS Albion, que buscaria soldados na Espanha, pode oferecer assistência.

"Acredito que essa seja uma das interrupções mais sérias que já tivemos em nossos sistemas de transportes. Tem consequências financeiras e humanas e faremos tudo ao nosso alcance para ter certeza de que tudo estará no lugar para podermos ajudar as pessoas a voltar para casa", disse o premiê.

Brown disse ter conversado com o primeiro-ministro espanhol, José Luiz Rodriguez Zapatero, sobre o uso dos aeroportos na Espanha, que sofreram menos com os cancelamentos de voos, como um dos canais para trazer os britânicos de volta. O premiê, porém, só dará mais detalhes do encontro mais tarde.

O Reino Unido foi um dos países mais atingidos pelo caos no tráfego aéreo europeu causa do pela nuvem de cinzas expelidas por um vulcão no sul da Islândia. O espaço aéreo britânico não deve ser reaberto até a meia-noite local (20 horas em Brasília) da terça-feira.

Até esta segunda, cerca de 63 mil voos haviam sido cancelados desde quinta-feira, e a estimativa era que de que 6,8 milhões de passageiros já haviam sido afetados desde então. A previsão é de que apenas 30% do fluxo normal de voos sejam operados nesta segunda.