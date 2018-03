Reino Unido aprova ratificação do Tratado de Lisboa

A Câmara dos Lordes britânica aprovou nesta quarta-feira, 11, a ratificação do Tratado de Lisboa, ao rejeitar uma emenda do Partido Conservador que pedia a realização de um plebiscito. Um total de 280 trabalhistas e liberal-democratas votaram contra a proposta, que foi apoiada por 218 conservadores. Veja também: Confira os principais pontos do Tratado de Lisboa Ao apresentar a emenda, os conservadores alegaram que o governo trabalhista estava descumprindo uma promessa do manifesto eleitoral de seu partido para as eleições de 2005, na qual se comprometia a submeter à consulta popular a Constituição da União Européia (UE). No entanto, o Executivo afirma que o Tratado de Lisboa não é a Constituição, apesar de a substituir. Esta votação se produz na véspera que a República da Irlanda celebre seu próprio referendo sobre o Tratado, cujo imprevisível resultado mantém em suspenso a UE. O objetivo da UE é que o Tratado seja ratificado por seus 27 membros durante este ano, de modo que entre em vigor em 1º de janeiro de 2009. Grécia Ainda nesta quarta, o Parlamento grego também ratificou o Tratado, horas antes de um referendo crucial na Irlanda que decidirá o futuro da medida, informou a agência France Presse. O novo tratado substituirá a fracassada Constituição do bloco e pretende modernizar as instituições comuns e fortalecer a presença do bloco no mundo. O acordo prevê a figura de um presidente estável da União, eleito por um período de dois anos e meio, renovável uma vez.