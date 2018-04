Reino Unido comemora 83º aniversário de Elizabeth II 'atrasado'

A rainha da Grã-Bretanha, Elizabeth II, celebrou neste sábado, 13, oficialmente, seu aniversário junto com sua família e centenas de soldados, que desfilaram em sua honra. A rainha completou 83 anos no dia 21 de abril, mas, segundo a tradição, a celebração pública do aniversário de um monarca é realizado em junho, quando o clima é mais temperado.

A cerimônia é conhecida como "Trooping the Colour" ou desfile das bandeiras. Durante o evento desfilam regimentos do Exército inglês e da comunidade britânica. O costume data de 1748 e este ano o desfile se realizou em meio a um sol brilhante. No desfile participaram mais de 1,1 mil soldados, entre eles os famosos "Foot Guards", os guardas de infantaria com seus casacos vermelhos e chapéus de pele de urso.

Vestida com um casaco celeste e um chapéu combinando, a rainha andou em uma charrete aberta pelo centro de Londres, acompanhada por seu marido, o príncipe Philip de Edimburgo. O príncipe Charles e a princesa Anne iam atrás, montados a cavalo. Os também príncipes William e Harry assistiram a cerimônia acompanhados da madrasta, Camilla, a duquesa da Cornualha.

Após o desfile, a família real se reuniu na varanda do Palácio de Buckingham para assistir à exibição de aviões da Royal Air Force, no Reino Unido.