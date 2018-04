Reino Unido eleva para 'grave' nível de alerta terrorista

O Governo britânico aumentou nesta sexta-feira, 22, o nível de alerta em relação ao terrorismo internacional de "significativo" para "grave", o que, segundo a escala vigente, significa que um ataque é "altamente provável".

Apesar dessa qualificação, a segunda mais alta na escala oficial, o ministro do Interior, Alan Johnson, ressaltou que não há atualmente nenhum indício que possa haver um atentado de forma iminente.

O ministro disse que o centro responsável pela informação está constantemente revisando o nível de alerta "e emite seus juízos baseando-se em um amplo leque de fatores, incluindo a intencionalidade e capacidade de grupos terroristas no Reino Unido e no estrangeiro".

A mudança de nível, que tinha permanecido inalterado desde julho passado, só significa que as pessoas "devem ficar mais alertas" e informar às autoridades sobre qualquer atividade suspeita.

O ministro disse que a decisão de elevar o alerta não está relacionada com nenhum incidente concreto, como o atentado fracassado do Natal passado contra um avião americano perpetrado por um nigeriano com ligações com o Iêmen.

A escala de alerta terrorista no Reino Unido tem cinco níveis, de baixo a crítico. Este último significa que um ataque é iminente.