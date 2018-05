Reino Unido investiga laboratórios por surto de aftosa As autoridades britânicas que procuram averiguar a origem do foco de febre aftosa que afeta o gado de una zona do sul de Londres se centravam neste domingo em dois laboratórios de pesquisa localizados a alguns quilômetros de distância das granjas infectadas. Apesar de não ter havido confirmação sobre se os centros eram o foco da infecção, os dois laboratórios de alta segurança, um sob gestão do governo e outro pela indústria farmacêutica Merial, foram fechados e colocados dentro da zona de exclusão em um raio de dez quilômetros. Os laboratórios manejam uma variedade de tipos de febre aftosa, fazem investigação sobre o vírus e desenvolvem vacinas contra ele, assim como contra outras enfermidades animais. A atenção se centrou nos laboratórios como possível fonte da infecção depois que o Departamento de Agricultura do país disse que a variedade confirmada na sexta-feira em 60 cabeças de gado não havia surgido recentemente em animais e que se tratava de um tipo isolado há quase 40 anos.