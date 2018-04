Reino Unido merece algo 'muito melhor' que Brown, diz líder da oposição

LONDRES - O líder do Partido Conservador, David Cameron, afirmou nesta terça-feira, 6, que o Reino Unido "merece algo muito melhor que outros cinco anos de Gordon Brown" e pediu aos britânicos que defendam uma "alternativa conservadora moderna" com um "voto à esperança, ao otimismo e à mudança".

Em um discurso, Cameron se dirigiu aos eleitores depois que o primeiro-ministro do Reino Unido, o trabalhista Gordon Brown, abandonasse o Palácio de Buckingham, onde se reuniu esta manhã com a rainha Elizabeth II para pedir a dissolução oficial do Parlamento e convocar as eleições gerais para 6 de maio.

"Há uma alternativa conservadora moderna que se baseia no voto pela esperança, pelo otimismo e pela mudança", assinalou o líder do primeiro partido da oposição, e segunda formação política do país.

"Devemos sair às ruas e pedir que nos tirem desta estrada rumo à ruína para retomar o caminho da prosperidade e do progresso", disse Cameron.

A convocação do pleito marca, também, o início oficial da campanha eleitoral, que durará um mês e na qual os dois principais líderes políticos - o trabalhista Brown e o próprio Cameron - farão uma autêntica maratona eleitoral.

"Deixe-me dizer o que penso sobre estas eleições: trata-se do futuro de nossa economia, do futuro da sociedade, e do futuro de nosso país. São as eleições gerais mais importantes de toda uma geração", destacou o político, que lembrou aos eleitores que "não têm de suportar outros cinco anos de Gordon Brown".