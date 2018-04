Reino Unido publica contas de deputados dos últimos 4 anos

O parlamento britânico publicou em sua página da internet cópias das folhas de despesa dos deputados nesta quinta-feira, 18, mas censurou a maioria dos detalhes que deram início aos escândalos públicos e forçaram dezenas de legisladores a renunciar.

Cópias das folhas e cerca de 1.2 milhão de receitas foram publicadas na internet, seguindo a luta judicial, que já dura quatro anos, pela liberdade de informação que a Câmara dos Comuns quer coibir ao bloquear a publicação de detalhes.

Mas os endereços das segundas casas dos deputados, os destinos de passagens de trens, contas de hotéis, números de contas de telefone e outros detalhes não aparecem. As marcas que ocultam algumas das contas tornam impossível determinar quantas contas fazem parte, se houver, de uma manobra para manipular as regras do Parlamento.

Mesmo a conta mais notória, uma cobrança de 1.645 libras por um pato para decoração de lago, endereçada a um deputado conservador de oposição, foi apagada dos documentos.

Detalhes das contas passaram a ser apagados durante o mês passado após um cópia sem censuras vazar para a imprensa por meio do jornal Daily Telegraph.

As revelações fizeram com que dezenas de deputados renunciassem, ou anunciassem que em breve deixariam o Parlamento. A opinião pública britânica respondeu aos principais partidos políticos do país votando em partidos periféricos para as eleições locais e Europeias.

Detalhes revelados pelo Telegraph mostraram como alguns deputados manipularam regras simplesmente por alterar o endereço de suas casas secundárias, fazendo com que pudessem realizar reformas e melhorias em suas propriedades por vários anos. Algumas dessas casas foram vendidas durante o boom habitacional da Grã-Bretanha, mas esses documentos não podem ser acessado nos arquivos públicos, porque todos os endereços foram removidos.