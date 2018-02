Resultados preliminares dão vitória a governistas na Geórgia

O governista Movimento Nacional Unido, do presidente da Geórgia, Mikhail Saakashvili, obteve 62,84% dos votos no pleito parlamentar de quarta-feira, após a apuração de 681 dos 3.558 colégios eleitorais, informou hoje a Comissão Eleitoral Central (CEC). O segundo lugar está com a Oposição Unificada, com apenas 13,63% dos votos, seguido do Movimento Democrata Cristão, com 8,06%, e do Partido Trabalhista, com 6,19%, indicou o porta-voz da CEC, Zurab Kachkachishvili. Por enquanto, nenhum dos outros partidos conseguiu superar a barreira mínima de 5% para chegar ao Parlamento. Saakashvili agradeceu aos georgianos por sua ativa participação no pleito, e expressou sua disposição a colaborar com todos os partidos. "O novo Parlamento georgiano será muito mais pluralista. Como se pode ver, além do partido dirigente teremos várias outras legendas e estou disposto a colaborar com todas elas", afirmou. As listas de partidos só elegem 75 dos 150 deputados do Parlamento unicameral da Geórgia; os 75 restantes são eleitos em circunscrições majoritárias. Para ter acesso à repartição proporcional das cadeiras para as quais são eleitas as listas de partidos, as legendas políticas devem obter pelo menos 5% dos votos. O pleito parlamentar foi supervisado por mais de 3.000 observadores estrangeiros e aproximadamente outros 3.000 locais.