Retaliação turca mata 12 soltados sírios--jornal

A Turquia tem conduzido uma série de ataques de retaliação contra as forças do presidente Bashar al-Assad, lutando contra rebeldes ao longo da fronteira, desde que ataques da Síria mataram cinco civis turcos em uma cidade fronteiriça turca no início de outubro.

As tensões entre os dois países vizinhos, que já foram aliados, está no ápice desde que Ankara se colocou contra Assad no ano passado diante de sua violenta repressão em protestos contra o governo.

A reportagem no jornal Milliyet, escrita pelo colunista Fikret Bila, conhecido por ter bons contatos no exército, não identifica as fontes militares. O exército da Turquia, que raramente fala publicamente, não pôde ser encontrado para comentar.

(Por Jonathon Burch)