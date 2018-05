Retoque em foto 'emagrece' presidente da França

A revista francesa Paris Match retocou uma fotografia do presidente francês Nicolas Sarkozy, feita durante as suas férias nos Estados Unidos, para dar ao premiê uma aparência mais magra. Veja a montagem no 'liberation' (em francês) O semanário francês L''Express trouxe as duas versões da foto, antes e depois do retoque, revelando uma visível alteração na região da cintura que a revista chamou de poignées d''amour, expressão francesa cuja tradução aproximada poderia ser "maçanetas do amor". Segundo o L''Express, a Paris Match teria dito que a posição do presidente, sentado, acentuava a protuberância. A revista disse que tinha tentado ajustar a luz na fotografia. "A correção foi exagerada durante o processo de impressão", disse a revista ao L''Express. Na fotografia, o presidente é visto sem camisa fazendo canoagem com o filho. O L''Express disse que a revista "removeu, com um toque de uma vara de condão, os pneuzinhos que levemente oprimiam a figura de Nicolas Sarkozy". Procurada pela BBC, a Paris Match se recusou a comentar o assunto. Segundo correspondentes, a visita do presidente francês aos Estados Unidos neste mês contribuiu bastante para melhorar as relações entre os dois países, mas não foi sem contratempos. Sarkozy repreendeu dois fotógrafos que tentavam fazer fotos dele no lago Winnipesaukee durante a estada do presidente em uma mansão em New Hampshire. A pressão da mídia francesa para obter detalhes financeiros sobre as férias do presidente nos Estados Unidos forçou Sarkozy a revelar que ele foi convidado por duas famílias ricas. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.