Revista publica fotos de jovens a bordo do iate de Berlusconi

Novas fotografias das jovens que frequentam a mansão na Sardenha do primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi, foram publicadas nesta sexta-feira, 19, pela revista L'espresso, do grupo do jornal La Repubblica.

Foram publicadas sete fotografias de sete jovens, algumas de biquíni, a bordo do iate Magnum 70, que Berlusconi comprou há 14 anos. Outras imagens mostram o iate atracando e as jovens descendo em direção à Villa Certosa - mansão do premiê -, mas em nenhuma das fotos aparece o magnata.

A L'espresso informou que depois de ampliar as fotografias foi possível identificar quatro das jovens que estavam no iate. Três delas teriam aparecido meses depois como candidatas a apresentadoras da emissora de TV Mediaset, propriedade de Berlusconi, e a outra teria surgido como uma das promessas do partido do premiê, o Povo da Liberdade (PDL).

As imagens fazem parte das cinco mil fotografias feitas pelo fotógrafo italiano Antonello Zappadu entre 2006 e 2009. Segundo a revista, as imagens publicadas foram registradas em 14 de agosto de 2008, dia no qual além das meninas, Berlusconi recebeu o magnata russo Roman Abramovich a bordo de seu veleiro "Grand Blue".

Berlusconi, que recentemente passou por uma polêmica devido à sua amizade com uma garota de 18 anos, agora defende-se de acusações de que acompanhantes foram pagas para ir a festas em suas residências. O premiê de 72 anos afirmou que as acusações, que originaram-se de uma investigação feita por magistrados na cidade de Bari, no sul do país, são "lixos falsos" e parte de uma conspiração para manchar sua imagem antes do encontro do G8, no próximo mês, quando ele receberá líderes mundiais. De acordo com o Corriere della Sera, maior jornal italiano, magistrados que investigavam um empresário local no sul da Itália, com suspeitas de corrupção, descobriram que ele pagou algumas acompanhantes para irem com ele a festas na casa de Berlusconi.

O diário afirmou que uma das mulheres disse aos magistrados que passou a noite na enorme casa, parte de um ex-palácio no centro de Roma, a qual Berlusconi, que está passando por um divórcio conturbado, usa como sua residência particular. A nova polêmica sobre a vida do político chegou um mês depois de a Itália ser paralisada pela amizade do premiê com uma aspirante a modelo de 18 anos. Ele afirmou que não teve relações sexuais com a garota. O Corriere della Sera informou que uma mulher fez vídeos na residência usando o seu telefone celular e um editorialista afirmou que o estilo de vida do primeiro-ministro o estava deixando suscetível a chantagens.