Roma instalará 20 detectores de metais para Réveillon

ROMA - A Prefeitura de Roma anunciou o plano de segurança para a festa de Réveillon e informou que haverá 20 postos de controle com detectores de metais nas áreas próximas ao Circo Máximo e Lungotevere, onde serão realizadas as principais festas da capital italiana.

A partir da tarde do dia 31 de dezembro, haverá uma "força tarefa" por toda a cidade liderada pelo delegado Guido Marino, que contará com agentes a paisana, guardas municipais, polícia, uma unidade antiexplosivos e patrulhas a pé e a cavalo.

O plano de segurança ainda prevê um número fechado de pessoas que poderão passar a virada de ano no Circo Máximo, para evitar superlotação. "Máximo compromisso de cada um dos agentes, extraordinária atenção no controle do território e proteção de maneira capilar em áreas de muita concentração de pessoas", disse Marino sobre os objetivos fixados para o evento.

O plano é uma complementação do "Natal Seguro", que será encerrado apenas no dia 6 de janeiro, quando os italianos celebram a festa da Epifania. /ANSA