Romênia poderá abrigar escudo antimísseis dos EUA

Autoridades da Romênia estão conversando com representes dos EUA para abrigar cerca de 20 lançadores de mísseis interceptadores como parte do escudo antimísseis dos americanos, disse nesta sexta-feira, 26, o ministro de Exteriores romeno, Teodor Baconschi.

No início do mês, o mais poderoso órgão de defesa romeno aprovou uma proposta dos EUA de incluir a Romênia no sistema que, segundo os americanos, visa defender os territórios que o abrigam contra ataques balísticos ou de foguetes de média distância. A decisão irritou a Rússia, que desaprova a instalação do escudo nas nações próximas.

"As negociações provavelmente durarão um não e meio. Elas dizem respeito a 20 dispositivos de interceptação em diferentes locais da Romênia", disse Baconschi em uma entrevista ao lado de seu homólogo búlgaro, Nikolai Mladenov.

O primeiro-ministro da Bulgária, Boiko Borisov, também disse que Washington também deverá manter conversas preliminares com seu governo sobre o assunto e que Sofia demonstraria solidariedade com o sistema de defesa Europeu.

O presidente dos EUA, Barack Obama, renovou o antigo plano da era Bush de implementação de radares e interceptadores na Polônia e na República Checa com o novo escudo antimísseis. Washington alega que o plano não é direcionado à Rússia, mas tem o foco em países como o Irã.

Moscou, porém, vê o sistema como uma ameaça ao seu próprio arsenal nuclear e reprova o que considera uma intromissão dos EUA em sua esfera de influências, principalmente o leste europeu.