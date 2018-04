Rússia adverte que não será passiva ao fortalecimento da Otan

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, advertiu nesta terça-feira, 20, que Moscou não será passivo diante do fortalecimento dos recursos militares da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e dos países que a integram junto às fronteiras russas. "Em violação dos acordos junto a nossas fronteiras aumentam os recursos militares de determinados Estados e dos países da Otan", disse Putin, citado pela agência de notícias russa Itar-Tass em reunião os altos comandantes da Forças Armadas. O presidente ressaltou que as iniciativas russas, inclusive a de criar um sistema antimísseis comum, ficam sem resposta. "Claro, não podemos nos permitir continuarmos inalterados perante esta "queda de braço", disse Putin. Ele advertiu que a Rússia continuará aumentando a capacidade de combate de suas forças nucleares, que "devem ser capazes de dar uma resposta rápida e adequada a qualquer agressor". Putin disse que "é preciso buscar novas formas para neutralizar as ameaças à Rússia em estágios adiantados" e acrescentou que "Forças Armadas móveis e bem aparelhadas são a principal garantia do segurança do país". Putin enfatizou a necessidade de dotar com novos equipamentos e armamento o Exército e a Marinha e lembrou que, de acordo com os planos do governo, serão alocados recursos vultosos. "O foco será sistemas de armamento novos e mais eficazes", acrescentou. Putin reiterou que seu país "não cumprirá nada" do tratado de redução de Forças Armadas Convencionais na Europa (FACE), já que saiu oficialmente do acordo este ano.