Rússia alerta sobre 'nova guerra' em conflito em Abkhazia Uma "nova guerra" pode ser iniciada na região separatista de Abkhazia, na Geórgia, se Tbilisi usar a força militar para resolver o conflito, informaram veículos de comunicação russos neste sábado, citando o Ministério da Defesa. O líder separatista Sergei Bagapsh acusou a Geórgia, no sábado, de ter planejando a tomada da região à força no início do ano, embora a operação não tenha sido realizada. "Tais planos de Tbilisi só podem ser vistos como um outro passo em direção à escalada das tensões na região, o que levará o conflito para uma nova guerra", afirmou o Ministério da Defesa russo, de acordo com a agência de notícias RIA Novosti. (Reportagem de Amie Ferris-Rotman)