Rússia anuncia nova expedição para ampliar presença no Ártico

Exploradores russos anunciaram nesta quarta-feira, 8, a realização de uma nova expedição rumo ao Ártico no final do ano a fim de intensificar a presença da Rússia na região, depois de terem fincado uma bandeira do país no leito do mar no Pólo Norte. A Rússia fortaleceu sua posição em uma disputa com os Estados Unidos, Canadá e Noruega pelas riquezas minerais do Ártico quando, na semana passada, enviou um submersível ao fundo do mar para colocar ali uma bandeira do país. O governo russo pretende controlar uma grande porção do leito marinho do Pólo Norte porque, segundo afirma, a área seria uma extensão da placa continental da Rússia. Mas outras potências presentes no Ártico discordam. "A Rússia intensificará sua presença no Ártico", afirmou o líder da expedição, Artur Chilingarov, um aventureiro polar de 67 anos de idade. As declarações dele foram divulgadas pela agência de notícias Itar-Tass. Vice-presidente do Parlamento e importante membro do maior partido governista, Chilingarov afirmou, sem divulgar maiores detalhes, que a nova missão ao Ártico acontecerá em novembro. Ao dar essas declarações, o expedicionário encontrava-se a bordo de um dos submersíveis usados para colocar a bandeira russa a uma profundidade de 4.261 metros, no leito do mar. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, parabenizou os membros da expedição durante um encontro com Chilingarov realizado na terça-feira, mas adotou um tom cauteloso ao dizer que o governo russo precisa discutir suas pretensões com outros países e com organizações internacionais. Riquezas minerais Os cinco países que possuem território dentro do Círculo Ártico (Canadá, Dinamarca, Noruega, Rússia e os EUA) criaram uma zona econômica de 320 quilômetros ao redor da porção norte de suas linhas costeiras. Se as calotas polares diminuírem em virtude do aquecimento global, a riqueza mineral presente no leito do mar do Ártico poderá ser explorada com maior facilidade, fato esse que alimentou os sonhos das potências mundiais sedentas por fontes de energia e os temores dos ambientalistas. Segundo geólogos russos, o leito do mar do Ártico contém, pelo menos, material equivalente a algo entre 9 e 10 bilhões de toneladas de combustível, ou a mesma quantidade de petróleo existente em todas as reservas russas. E a região contaria ainda com várias reservas de outros minerais. A Rússia baseia sua intenção de controlar uma fatia maior do leito do mar do Ártico na descoberta de geólogos russos que acreditam que a formação Lomonosov, uma cadeia montanhosa submersa de 1.800 quilômetros que se estende embaixo do círculo polar, é um prolongamento do território russo. Segundo Chilingarov, a nova expedição, que contará com um navio quebra-gelo movido a energia nuclear, explorará a área com a ajuda de um submersível movido por controle remoto.