Rússia anuncia que pode apoiar sanções contra o Irã

A Rússia declarou ao Irã nesta quarta-feira, 27, que, se o país islâmico não suspender o enriquecimento de urânio dentro de alguns dias, o governo russo dará apoio a uma nova série de sanções impostas pela Organização das Nações Unidas (ONU), atualmente elaborada por potências ocidentais. O ultimato é o sinal da Rússia mais contundente até agora sobre o país estar endurecendo sua postura em relação ao Irã, país que os EUA, a Grã-Bretanha e a França consideram suspeito de desenvolver armas nucleares. O enviado da Rússia na ONU, Vitaly Churkin, disse que o governo russo poderia dar apoio à resolução com as sanções elaborada por potências ocidentais, que seriam discutidas pelo Conselho de Segurança nesta semana. "Se dentro dos próximos dias, o Irã não suspender seu programa de enriquecimento de urânio em sua usina, a Rússia então aceitará certos comprometimentos no sentido de dar apoio à resolução elaborada no mês passado", disse Churkin em de Nova York. "A Rússia vem insistindo constantemente para que o Conselho de Segurança da ONU adote algumas sanções contra o Irã", acrescentou. O governo iraniano nega que tenha um programa voltado para o desenvolvimento de armas nucleares e diz que possui o direito de enriquecer urânio. A Rússia, um membro permanente do Conselho de Segurança, criticou há algumas semanas o teste realizado pelo Irã ao lançar um foguete e aconselhou o país a não ignorar a comunidade internacional. Os russos ajudam os iranianos a construírem a usina nuclear de Bushehr, e neste ano terminaram de entregar combustível atômico para o estabelecimento, cumprindo um contrato de US$ 1 bilhão. Segundo a Rússia, esse acordo elimina qualquer necessidade que pudesse justificar o enriquecimento de urânio pelo Irã.