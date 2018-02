Rússia aprova disposição do Irã de aceitar acordo da AIEA

A disposição iraniana de aceitar um acordo destinado a encerrar o impasse em torno de seu programa nuclear pode ser recebida somente com satisfação, declarou nesta quarta-feira, 3, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Serguei Lavrov.

"Se o Irã está pronto para voltar ao acordo original, não podemos receber essa notícia de outra forma a não ser com satisfação", declarou o chanceler russo durante entrevista coletiva concedida nesta quarta em Moscou.

No fim da noite da terça, o presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, declarou que seu país não vê "nenhum problema" em enviar seu urânio ao exterior para passar por processo de enriquecimento - ponto-chave de um acordo costurado pela Organização das Nações Unidas (ONU) para desfazer o impasse.

Ao longo dos últimos meses, funcionários iranianos rechaçavam a hipótese de enviar seu urânio ao exterior para enriquecimento. Em janeiro, Lavrov lamentou a aparente rejeição iraniana ao acordo e advertiu que o mundo não esperaria para sempre pelo fim do impasse.

O enriquecimento de urânio é um processo essencial para a geração de combustível usado no funcionamento das usinas nucleares. Em grande escala, o urânio enriquecido pode ser usado para carregar ogivas atômicas.

Os EUA e alguns de seus aliados suspeitam que o Irã desenvolva em segredo um programa nuclear bélico. O Irã sustenta que seu programa nuclear é civil e tem finalidades pacíficas, estando de acordo com as normas do Tratado de não-proliferação Nuclear, do qual é signatário. As informações são da Dow Jones.