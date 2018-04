Rússia ativará reator nuclear no Irã ainda este ano--agência A Rússia planeja dar início ao funcionamento de um reator nuclear nas instalações de Bushehr, no Irã, até o fim deste ano, disse o chefe da cooporação nuclear russa nesta quinta-feira, segundo a agência de notícias Interfax. "Se não houver nenhum imprevisto... então o lançamento vai ser feito dentro do cronograma", disse o chefe da Rosatom, Sergei Kiriyenko, segundo a agência. "O lançamento está agendado para este ano". Um porta-voz da Rosatom disse que Kiriyenko falava do início "técnico" -- o que quer dizer a primeira vez em que o reator é totalmente ligado, com o objetivo de testar seus sistemas antes que a eletricidade seja fornecida à placa. A inauguração do reator de Bushehr foi adiado várias vezes. Autoridades russas e iranianas já deram diferentes datas para o início de seu funcionamento. A Rússia já entregou combustível nuclear ao Irã, como parte de um contrato de construção de usina de Bushehr, no sudoeste do Irã. A Rússia atribui os atrasos a problemas de pagamento por parte do Irã.