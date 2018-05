Rússia busca presença da Marinha no Mediterrâneo A Marinha da Rússia deveria ter uma presença permanente no mar Mediterrâneo, afirmou na sexta-feira o chefe da Marinha russa, almirante Vladimir Masorin, segundo a agência de notícias RIA. "O Mediterrâneo é muito importante estrategicamente para a frota do mar Negro", disse Masorin durante uma visita à base da frota russa no Mar Negro, na cidade ucraniana de Sevastopol. "Proponho que, com o envolvimento das frotas do Norte e do Báltico, a Marinha russa deva retomar sua presença permanente lá", declarou Masorin. Durante a Guerra Fria, a Marinha soviética tinha uma presença permanente no Mediterrâneo, alugando uma base na Síria, disse à Reuters o analista militar Pavel Felgenhauer. Segundo ele, a Rússia poderia estar em busca de usar a Síria como base para suas operações mediterrâneas, algo que enfureceria Israel. Sob o governo do presidente Vladimir Putin, a Rússia vem aumentando seu gasto militar e renovando sua estratégia para a Marinha. (Reportagem de Guy Faulconbridge)