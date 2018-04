Rússia cobra negociação de novo acordo armamentista Rússia e Estados Unidos precisam liderar os esforços para substituir as regras atuais de limitação de armas por um regime internacional, sujeito a normas legais, disse neste domingo o vice-primeiro ministro da Rússia, Sergei Ivanov. Ele fez a sugestão durante uma conferência sobre segurança, em Munique, em um discurso conciliatório que contrastou totalmente com os repetidos ataques do presidente russo, Vladimir Putin, aos EUA em política armamentista -- segundo Putin, as ações de Washington ameaçam desencadear uma nova corrida armamentista. Ivanov, um linha-dura do Kremlin, que até recentemente os analistas consideravam favorito para suceder Putin, afirmou que é tempo de substituir o pacto de controle de armas SALT 1, firmado por Washington e Moscou durante a Guerra Fria. "No meu modo de ver, esta é precisamente uma área de relações internacionais na qual Rússia e EUA não apenas poderiam, mas estão diretamente obrigados a mostrar liderança", disse Ivanov. "Hoje há várias potências nucleares no mundo e um número ainda maior de países com forte capacidade em mísseis... Cedo ou tarde, teremos de começar a trabalhar em um formato multilateral", disse Ivanov no evento, o mesmo em que, um ano antes, Putin acusou Washington de procurar dominar o mundo. O sucessor escolhido por Putin para as eleições de março, Dmitry Medvedev, ainda não apresentou suas prioridades em política externa e não ficou claro qual o status da declaração de Ivanov em Munique. Ivanov disse que a Rússia quer "ocupar um espaço adequado na política mundial", mas garantiu que o país vai usar com responsabilidade suas imensas reservas de combustíveis -- vitais para o abastecimento da Europa.