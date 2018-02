Rússia coloca Otan como ameaça para sua segurança interna

A Rússia lançou nesta sexta-feira, 5, sua nova doutrina militar, na qual coloca a Organização do Tratado para o Atlântico Norte (Otan) como uma ameaça para sua segurança interna.

"A ampliação da aliança atlântica e a aproximação de sua infraestrutura militar se aproximam perigosamente das fronteiras russas", diz o texto.

A Rússia se reserva ainda o direito de responder com um ataque nuclear a uma eventual agressão externa com armas nucleares ou convencionais. A nova doutrina, divulgada pelo Kremlin em seu site, ressalta quea Rússia recorreria às armas nucleares "caso a existência do Estado se veja ameaçada".

"A Rússia se reserva o direito de empregar armas nucleares em resposta ao uso contra si ou contra seus aliados de armas atômicas e outros tipos de armamento de destruição em massa, e também em caso de agressão contra a Rússia com armas convencionais", acrescenta o texto.

O documento também destaca que a Rússia responderá militarmente a qualquer ataque contra um membro da chamada União Rússia-Belarus ou da Organização do Tratado de Segurança Coletiva (OTSC), a aliança militar pós-soviética, integrada por Belarus, Armênia, Casaquistão, Quirguistão, Tajiquistão e Usbequistão.

Com informações da Efe