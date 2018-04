Rússia confirma identidade da 'viúva negra' de atentado em Moscou

O Comitê Nacional Antiterrorista (CNA) da Rússia confirmou oficialmente nesta terça-feira, 6, a identidade da segunda das terroristas que na segunda-feira da semana passada realizaram os dois atentados suicidas com bombas no metrô de Moscou, causando a morte de 40 pessoas.

Segundo o comunicado do CNA, Mariam Sharipova, nascida em 1982, originária da aldeia de Balajani, no distrito de Untsukul, na república russa do Daguestão, norte do Cáucaso.

O texto afirma que a terrorista era esposa de Magomed Vagapov, chefe guerrilheiro no Daguestão, segundo as agências.

A publicação quinzenal "Novaya Gazeta" já tinha antecipado na segunda-feira a identidade da segunda terrorista suicida, cujos pais disseram ter reconhecido em fotografias divulgadas pela imprensa.

"Minha mulher e eu identificamos nossa filha. Quando minha esposa viu Mariam pela última vez, ela usava o mesmo lenço vermelho que é visto na fotografia", assinalou Rasul Magomedov, que vive no Daguestão e se dirigiu voluntariamente à polícia para dizer que tinha identificado a filha.

Na sexta-feira passada, o CNA anunciou oficialmente a identidade de uma das terroristas suicidas, Dzhanet Abdurajmanova, de 17 anos, que foi identificada através de análises de DNA.

Segundo publicou no mesmo dia o jornal "Kommersant", Abdurajmanova era viúva de Umalat Magomedov, líder dos guerrilheiros islâmicos do Daguestão, que foi abatido pela Polícia no dia 31 de dezembro do ano passado em Khasaviurt, junto a outros três combatentes que tinham aberto fogo contra agentes.

As duas suicidas se reportavam diretamente ao líder islamita da Chechênia, Doku Umarov, que na semana passada reivindicou os ataques terroristas na capital russa e prometeu estender a guerra por todo o país.