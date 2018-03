Rússia dará resposta militar caso EUA montem escudo de mísseis A Rússia disse na terça-feira que vai utilizar meios militares caso os Estados Unidos montem um escudo de mísseis perto de suas fronteiras. "Se a barreira de mísseis norte-americana começar a chegar perto de nossas fronteiras, então seremos forçados e reagir de modos não-diplomáticos, com métodos técnicos e militares", disse o ministro das Relações Exteriores da Rússia em um comunicado no site do Ministério (www.mid.ru). Os generais mais importantes da Rússia ameaçaram usar mísseis táticos do tipo Iskander na vizinha Belarus, além de retomar a produção de mísseis nucleares de curto e médio alcance, como resposta aos planos de defesa de Washington. (Por Guy Faulconbridge)