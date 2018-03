Rússia defende permanência da ONU na Síria

Em reunião com a subsecretária de Estado Wendy Sherman, o vice-chanceler russo, Gennady Gatilov, enfatizou "a necessidade de manter a presença da ONU na Síria", afirmou a chancelaria em comunicado.

Os Estados Unidos disseram que os observadores desarmados da ONU não deveriam permanecer na Síria além do prazo de 19 de agosto, mas que Washington quer considerar uma presença alternativa da entidade no país para lidar com o conflito que já dura 17 meses.

(Reportagem de Gabriela Baczynska)