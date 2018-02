Rússia derrubou avião-robô da Geórgia, diz ONU A Organização das Nações Unidas (ONU) afirmou nesta segunda-feira que um avião militar da Rússia derrubou um avião-robô espião da Geórgia sobre a Abkházia, no mês passado, o que fortalece as acusações do governo georgiano sobre os russos estarem auxiliando os separatistas desse território. Um relatório da ONU feito a partir de imagens de vídeo, testemunhos e registros de radar surge como a comprovação independente mais vigorosa até agora a confirmar a alegação da Geórgia -- negada pela Rússia -- de que uma aeronave russa derrubou, no dia 20 de abril, um avião espião. Segundo o documento, registros de radar mostraram que o jato ingressou em espaço aéreo russo após derrubar o avião-robô sobre a Abkházia, uma região separatista. "Na ausência de provas contundentes em contrário, isso leva à conclusão de que a aeronave pertencia à Força Aérea da Rússia", disse o relatório divulgado por meio do site da missão da ONU na Geórgia, www.unomig.org. O Ministério da Defesa da Rússia negou a acusação, afirmando que "os aviões da Força Aérea russa não realizaram vôos perto da fronteira georgiana no dia 20 de abril." "Não há como falar em violação da fronteira oficial da Geórgia e nem há como falar nada sobre a derrubada de um avião não-tripulado", afirmou Alexander Drobyshevsky, porta-voz do ministério russo. Anteriormente, a Rússia tinha dito que o avião-robô havia sido derrubado por baterias antiaéreas usadas pelos separatistas da Abkházia. O presidente georgiano, Mikheil Saakashvili, disse a repórteres que o relatório da ONU "representava o primeiro documento em que uma organização internacional responsabiliza a Rússia por uma operação do tipo." O relatório contém "uma acusação direta contra a Rússia por ter realizado um ato de agressão", afirmou. O incidente do mês passado fez aumentar as tensões entre os dois países, que já travam uma batalha acirrada devido ao apoio russo aos separatistas e devido aos planos da Geórgia de ingressar na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Autoridades georgianas tinham divulgado um vídeo, gravado pela câmera do avião-espião antes de este ser derrubado, que mostra um caça aproximando-se dele e depois lançando um míssil em sua direção. Internacionalmente, a Abkházia é considerada parte da Geórgia. Mas a região goza de grande autonomia desde que expulsou as forças georgianas em uma guerra separatista ocorrida nos anos 90. (Por Christian Lowe)