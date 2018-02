Rússia detecta e 'expulsa' submarino americano, dizem agências de notícia russas As forças anti-submarino da Frota do Norte da Rússia detectou um submarino estrangeiro em águas de fronteira do país e o "expulsou", afirmaram agências de notícias russas neste sábado, citando um porta-voz da equipe principal da Marinha do país, sem identificá-lo.