Rússia diz que não planeja nenhuma base no exterior, diz mídia A Rússia disse na quinta-feira que não tem planos de instalar nenhuma base militar no exterior e negou uma reportagem que dizia que o país poderia deslocar bombardeiros nucleares para Cuba, em retaliação ao escudo de mísseis que os Estados Unidos planejam colocar na Europa. "A Rússia, guiada por sua política pacífica, não está abrindo nenhuma base militar nas fronteiras de outros Estados", disse Ilshat Baichurin, chefe do departamento de informações do Ministério da Defesa russo, segundo agências de notícias do país. (Reportagem de Dmitry Solovyov)