Rússia diz que ordem para matar jornalista veio do exterior Promotores russos afirmaram na segunda-feira terem detido 10 suspeitos de participação no assassinato da repórter Anna Politkovskaya, mas que o crime havia sido encomendado de fora do país por forças de oposição ao Kremlin que tentam manchar a imagem da Rússia. O assassinato de Politkovskaya, uma crítica contumaz do presidente russo, Vladimir Putin, ocorreu no ano passado e parece ter sido realizado por um matador profissional. O crime provocou uma chuva de críticas da comunidade internacional, entre as quais críticas de que o governo não estava conseguindo proteger a liberdade de expressão no país. Os promotores afirmaram que o homicídio tinha ligações, provavelmente, com a atividade profissional da repórter, que denunciou abusos cometidos pelas forças de segurança russas na Chechênia e nas regiões vizinhas. O procurador-geral da Rússia, Yuri Chaika, disse que, segundo a investigação, Politkovskaya foi morta por um grupo do crime organizado liderado por um checheno e que incluiria ao menos cinco membros e ex-membros das forças de segurança. Chaika afirmou que o mesmo grupo pode ter participado de outros dois assassinatos que ganharam as manchetes: o homicídio em 2004 do repórter norte-americano Paul Klebnikov e o homicídio, no ano passado, de Andrei Kozlov, então vice-presidente do Banco Central do país. Mas, segundo o procurador-geral, as pistas referentes ao assassinato de Politkovskaya e a outros crimes apontavam para adversários do governo russo que moram fora do país. Questionado sobre se tinha em mente Boris Berezovsky, o multimilionário que se opõe ao Kremlin e que vive em Londres, Chaika sorriu e não disse nada. "A pessoa que deu a ordem para o assassinato (de Politkovskaya) vive fora do país", afirmou o procurador-geral. Ao reunir-se com Putin, horas antes, Chaika afirmou que 10 pessoas haviam sido detidas sob suspeita de envolvimento nesse crime. "Dentro em breve, elas serão acusadas formalmente por terem realizado esse crime grave", disse. Um tenente-coronel do Serviço Federal de Segurança (FSB) e um major da polícia russa ajudaram os assassinos de Politkovskaya fornecendo informações sobre a rotina dela. Outros três policiais também estariam envolvidos no crime, afirmou o procurador-geral. Politkovskaya morreu na tarde de 7 de outubro, ao sair de seu apartamento em Moscou para pegar o elevador. Duas balas atingiram a cabeça dela. A repórter tinha 48 anos de idade. Simpatizantes dela atribuíram o crime às críticas feitas pela jornalista às autoridades russas. (Reportagem adicional de Chris Baldwin em Moscou)