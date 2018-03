Rússia diz que sanções afetarão suas relações com EUA As sanções dos Estados Unidos contra a exportadora estatal de armas da Rússia contradizem a lei internacional e afetarão as relações entre Moscou e Washington, disse na sexta-feira o ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, segundo a agência de notícias Interfax. "Essas novas sanções foram introduzidas sem nenhuma base internacional", disse Lavrov. "Vamos levar isso em consideração nos nossos negócios, nas nossas relações com os Estados Unidos". Os Estados Unidos impuseram sanções sobre empresas da China, Rússia e Venezuela devido a supostas vendas de armas de tecnologia sensível para o Irã, a Coréia do Norte e a Síria. (Por Guy Falconbridge)