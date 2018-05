Rússia diz que seus bombardeiros não voam com armas nucleares Os bombardeiros russos que retomaram neste mês sua prática da era soviética de realizar patrulhas perto do espaço aéreo da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) não estão armados com armas atômicas, disse na segunda-feira um comandante da Força Aérea. "Nesta situação, estes vôos se levam a cabo sem armas nucleares a bordo", disse a jornalistas o comandante da aviação russa de longa distância, Pavel Androsov. O presidente Vladimir Putin anunciou em 17 de agosto que as ameaças à segurança haviam obrigado a Rússia a relançar as patrulhas regulares de bombardeiros da era soviética além das suas fronteiras. Os vôos russos perto do espaço aéreo da Otan se tornaram mais freqüentes neste ano, à medida que Putin tenta projetar a potência militar russa no exterior, depois do caos que acompanhou a queda da União Soviética. Androsov disse que a reação ao anúncio de Putin havia sido artificialmente exagerada. "Estávamos voando, voamos e continuaremos voando", disse ele a jornalistas no Ministério da Defesa. (Por Guy Falconbridge)