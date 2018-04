Rússia diz que teste iraniano com foguete levanta 'suspeitas' Uma autoridade do Ministério das Relações Exteriores da Rússia afirmou na quarta-feira que o teste realizado pelo Irã com um foguete levantava "suspeitas" sobre a verdadeira natureza do programa nuclear iraniano, afirmou a agência de notícias Interfax. Na segunda-feira, o Irã lançou um foguete desenvolvido para levar ao espaço, no próximo ano, seu primeiro satélite de fabricação nacional. Com o teste, o país islâmico dá provas de seus avanços no setor balístico no momento em que potências ocidentais mostram preocupação com o programa atômico iraniano. "Qualquer manobra relacionada com a criação de uma tal arma em potencial faz, naturalmente, com que nós e outros fiquemos preocupados. E mais ainda porque cria suspeitas quanto à possibilidade de o Irã desenvolver uma arma nuclear", disse o vice-chanceler russo, Alexander Losyukov, segundo a Interfax. "Os foguetes com tal raio de ação representam um dos componentes de um sistema de armas do tipo. Claro que isso nos deixa preocupados", afirmou. Os EUA, maiores inimigos da República Islâmica do Irã, consideraram o teste com o foguete "um evento infeliz" e disseram que a manobra servia apenas para afastar ainda mais os iranianos da comunidade internacional. (Reportagem de Guy Faulconbridge)