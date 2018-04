Rússia diz ter identificado suicida de ataque a aeroporto

MOSCOU - Investigadores russos afirmaram neste sábado, 29, que o suicida que matou pelo menos 35 pessoas em uma explosão no principal aeroporto internacional de Moscou no dia 24 de janeiro tinha 20 anos e era nativo do norte do Cáucaso, reportaram agências de notícias.

O porta-voz do comitê de investigações Vladimir Markin afirmou que o suicida já foi identificado, mas que seu nome não será divulgado enquanto a apuração continuar.