Rússia diz ter matado ao menos 20 militantes no Norte do Cáucaso

"Segundo nossas últimas cifras, cerca de 20 insurgentes foram mortos, mas o número pode ser maior", disse à Reuters um policial em Nazran, maior cidade inguche.

A violência está crescendo nas regiões do sul da Rússia --inclusive a Chechênia, cenário de duas guerras separatistas na década de 1990, e também nas republicas do Daguestão e da Inguchétia-- que formam o Norte do Cáucaso.

A militância islâmica se confunde parcialmente com a atividade de criminosos e com disputas entre clãs e etnias.

Um policial inguche estacionado próximo ao local dos confrontos desta sexta-feira disse que as forças russas dispararam contra posições rebeldes a partir de helicópteros durante a batalha.

Ele acrescentou que o total de mortos inclui dez na quinta-feira, resultado de uma operação em uma área montanhosa próxima à fronteira com a Chechênia.

(Reportagem de Amie Ferris-Rotman)