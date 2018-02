Rússia envia mais soldados para região separatista da Geórgia Um contingente suplementar de soldados russos começou a desembarcar na região separatista da Abkházia, na Geórgia, afirmaram meios de comunicação da Rússia na quinta-feira. A Rússia anunciou na semana passada o envio de cerca de mil soldados de uma força de paz àquela região a fim de responder ao que descreveu como sendo planos georgianos para um ataque. Os líderes pró-Ocidente da Geórgia consideraram o reforço um ato irresponsável e ilegal. O Ministério da Defesa da Rússia disse que o contingente suplementar permaneceria dentro do limite de 3.000 soldados permitido por um acordo de cessar-fogo assinado em 1994 dentro da Organização das Nações Unidas (ONU). "O contingente serve para complementar as unidades em seus locais de atuação", disse o ministério em um comunicado, segundo a agência russa de notícias RIA. "As forças de paz russas começaram a montar depósitos de armas, áreas de estacionamento para veículos e cozinhas de campanha. Encontram-se em andamento operações para proteger as áreas de atuação e equipar os locais de comando e os sistemas de comunicação." A TV estatal da Rússia mostrou imagens de uma coluna de caminhões e veículos blindados do Exército russo atravessando Sukhumi, a maior cidade da Abkházia. Essa faixa de terra semitropical da costa do mar Negro costumava servir de área de lazer para a elite do regime soviético. A Abkházia, no entanto, viu-se devastada pelos confrontos entre forças separatistas e soldados georgianos durante a década de 90. Internacionalmente, a região continua a ser reconhecida como parte da Geórgia, mas desde o final dos conflitos, e com o apoio da vizinha Rússia, é administrada de forma independente. A Geórgia, ex-república soviética que enfureceu o governo russo ao tentar ingressar na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), diz que as forças de paz russas aliaram-se com os separatistas. O país, parte fundamental da rota de escoamento dos combustíveis produzidos na Rússia, faz lobby para que os soldados russos sejam substituídos por uma força multinacional. E nega ter qualquer plano de atacar a Abkházia. O envio dos soldados acontece depois do anúncio, pelo governo russo, de que intensificaria seus laços com os separatistas e de alegações do governo georgiano de que a Rússia derrubou um avião-robô dele usado em missões de espionagem. Os russos rebateram tal acusação. Diplomatas do Ocidente afirmam que as manobras russas serviram para aprofundar o clima de tensão nessa instável região e que basta uma pequena fagulha para o início de uma nova rodada de enfrentamentos armados.