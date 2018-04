Rússia espera que eleição na Geórgia ajude a normalizar laços

Os governos russo e georgiano romperam relações diplomáticas depois que forças da Geórgia foram enviadas para um conflito de cinco dias, em agosto de 2008, que terminou com a Rússia reconhecendo a independência da regiões Ossétia do Sul e Abkházia.

"É óbvio que a sociedade georgiana votou por mudanças. Esperamos que no final elas permitam que a Geórgia inicie a normalização e o estabelecimento de relações construtivas e respeitosas com os vizinhos", disse o porta-voz do Ministério de Relações Exteriores russo, Alexander Lukashevich, em comunicado.

"Tal evolução seria bem-vinda para a Rússia", acrescentou.

A Rússia enviou seu Exército para a Ossétia do Sul depois que forças georgianas atacaram a região, dizendo que queriam restaurar a ordem constitucional. A Geórgia, com 4,5 milhões de pessoas, disse que os separatistas apoiados pela Rússia provocaram o ataque.

Ivanishvili, que provavelmente será o novo primeiro-ministro da ex-república soviética, pediu ao presidente Mikheil Saakashvili, um fiel aliado dos EUA, que renuncie depois da derrota de seu partido, o Movimento da União Nacional, nas eleições de segunda-feira.

(Reportagem de Nastassia Astrasheuskaya)