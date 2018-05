Rússia inicia investigação sobre ataque a trem

A Rússia abriu nesta terça-feira, 14, uma investigação de terrorismo, após uma bomba ter descarrilado um trem expresso que ia de Moscou a São Petersburgo. Dezenas de passageiros ficaram feridos. Veja também: Trem descarrila após explosão na Rússia e deixa 60 feridos "O acidente de trem foi provocado por um explosivo de fabricação caseira", disse ao canal Um o promotor-chefe di distrito de Noroeste, Sergei Bednichenko. O chefe do Serviço de Segurança Federal (FSB), Nikolai Patrushev, ligou a explosão a uma insurgência no sul do país, perto da Chechênia, onde Moscou combate uma rebelião separatista. Segundo uma porta-voz do Kremlin, o presidente Vladimir Putin está sendo informado sobre a investigação e pediu para ser notificado sobre qualquer novo desdobramento. O trem acidentado fazia uma rota noturna através de uma das mais movimentadas vias ferroviárias do país. O Nevski Express, um dos trens rápidos que circulam entre Moscou e São Petersburgo, é bastante usado por empresários e turistas estrangeiros. Sessenta passageiros e tripulantes ficaram feridos e 38 deles foram hospitalizados, de acordo com uma porta-voz da operadora ferroviária Russian Railways. Cerca de 250 pessoas estavam a bordo do trem. O incidente ocorreu na noite de segunda-feira perto do vilarejo de Malaya Vishera, na região de Novgorod, a aproximadamente 500 km norte de Moscou e 170 km de São Petersburgo. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, que se encontra na república de Tuva, na fronteira com a Mongólia, com o príncipe Albert de Mônaco, pediu ao Serviço Federal de Segurança da Rússia (FSB, antiga KGB) para enviar informações sobre os últimos dados do atentado. A bomba foi plantada em uma ponte sobre uma estrada e deixou uma cratera de dois metros, segundo testemunhas. O trem saiu dos trilhos pouco depois de cruzar a ponte, contou uma fotógrafo da Reuters no local. O atentado terrorista, cuja autoria por enquanto ninguém assumiu, é o mais grave cometido contra as ferrovias russas desde 5 de dezembro de 2003. Na ocasião, 46 pessoas morreram devido à explosão de uma bomba num trem no Cáucaso Norte.