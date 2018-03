Rússia lança míssil antigo em teste para prolongar sua vida útil

A Rússia testou um míssil intercontinental Stilet nesta quarta-feira, 22, como parte de checagens necessárias para estender a vida útil da arma até 2010, afirmaram autoridades responsáveis pelos mísseis estratégicos do país. O míssil, que pertence a uma categoria encomendada em 1979 e é conhecido no Ocidente como SS-19, foi disparado do centro espacial Baikonur (uma área do Cazaquistão alugada pela Rússia), disseram as forças em um comunicado, sem especificar o alvo atingido. A Rússia considera seu poderio nuclear como um argumento que justifica sua pretensão de ter um papel de maior destaque no cenário internacional e como uma eficiente forma de dissuasão em um período no qual pioram as relações do governo russo com o Ocidente. "Os resultados do lançamento confirmaram a decisão de prorrogar o tempo de uso de um dos mísseis mais confiáveis dos últimos 31 anos", acrescentou o comunicado. Líderes russos prometeram gastar dezenas de milhões de dólares com as Forças Armadas a fim de desenvolver novos tipos de foguete, armas capazes de superar qualquer sistema de defesa antimíssil, entre os quais o que está sendo montado atualmente pelos EUA. Os testes com novos mísseis tornaram-se parte da rotina nos últimos anos e o governo russo diz que a crise financeira do país não o impedirá de gastar o montante de dinheiro necessário para atingir suas metas. As Forças Armadas da Rússia, no entanto, afirmam que os tipos de míssil existentes hoje são poderosos o suficiente para serem confiáveis como método de dissuasão e podem ser usados durante um período mais longo de tempo depois de testes haverem confirmado suas boas condições técnicas. No começo deste mês, o país testou um míssil Topol, modelo presente em seu arsenal há 21 anos. "Estender o período de utilização dos Stilets nos permitirá liberar uma quantidade considerável de verbas para outras demandas importantes do Estado", disse o comunicado. "O gasto anual com pesquisa e reconstrução é comparável com o de montagem de um novo míssil."