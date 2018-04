Rússia lança nova geração de submarinos nucleares A Rússia lançou sua primeira nova geração de submarinos nucleares desde a queda da União Soviética, afirmou o fabricante da embarcação na quarta-feira. O Yuri Dolgoruky começou a funcionar no estaleiro secreto de Sevmash, na cidade de Severodvinsk (Ártico), na terça-feira à noite. "O submarino atômico Yuri Dolgoruky foi lançado nas águas", afirmou a Sevmash, em um comunicado sucinto. Batizado com o nome de um príncipe eslavo que ajudou a defender Moscou, o submarino da classe Borei (vento do Ártico) pode transportar 107 marinheiros durante cem dias sem precisar subir à tona. A embarcação, cujo lançamento estava atrasado, foi levada para uma doca seca no ano passado, na presença de Igor Ivanov, primeiro vice-primeiro-ministro russo, que celebrou o projeto descrevendo-o como um grande passo para recuperar a imagem da Marinha russa, que sofreu vários acidentes nos últimos tempos. Entres esses acidentes inclui-se a perda do submarino nuclear Kursk no mar Báltico, em agosto de 2000. Todos os marinhos a bordo daquela embarcação morreram. O presidente russo, Vladimir Putin, que intensificou o teor de seus discursos em vista da expansão da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) rumo à Rússia, aumentou os gastos com o setor militar como parte de um plano para aumentar as forças nucleares de ataque do país. A Marinha russa realizou, há pouco tempo, exercícios navais no oceano Atlântico e no Mediterrâneo. (Reportagem de Guy Faulconbridge)