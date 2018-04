Rússia manda mensagem conciliadora a Obama A Rússia disse na sexta-feira que o novo governo norte-americano representa uma "janela de oportunidade" para resolver as profundas discordâncias bilaterais a respeito do escudo antimísseis que os EUA pretendem instalar na Europa Oriental. Em 2008, o governo de George W. Bush fechou acordos para instalar dez interceptadores de mísseis na Polônia e um radar na República Tcheca, o que Moscou vê como uma ameaça à sua segurança - embora Washington garanta que se trata de uma dissuasão contra "Estados párias", como o Irã. Em novembro, no dia seguinte à eleição do presidente Barack Obama, o presidente russo, Dmitry Medvedev, disse que enviaria mísseis Iskander para o encrave de Kaliningrado, fronteira com a Polônia, caso os EUA insistissem no projeto. Na sexta-feira, na abertura da Conferência de Segurança de Munique, um evento anual, o vice-premiê russo Sergei Ivanov disse que Medvedev está disposto a mudar de postura caso Washington reveja os planos para o escudo. "O presidente Medvedev desde o começo disse muito claramente e inequivocamente que, se não houver interceptadores na Polônia e (um radar) na República Tcheca, como planejado pelo governo anterior (dos EUA), claramente não haverá Iskanders em Kaliningrado", afirmou Ivanov. Militares russos disseram na semana passada a uma agência de notícias que o Kremlin suspendera a mobilização dos mísseis. Mas Ivanov é a primeira autoridade de alto escalão a confirmar esse recuo. Ele disse que "uma nova situação" surgiu com a posse de Obama, em janeiro. "É uma janela de oportunidade", disse, enfatizando a preferência da Rússia por resolver a questão diplomaticamente. (Reportagem de Noah Barkin e Kerstin Gehmlich)