Rússia não entrará em corrida armamentista, diz Putin O presidente russo, Vladimir Putin, disse na sexta-feira que a Rússia não vai se deixar arrastar para uma nova corrida armamentista. "Já está claro que uma nova corrida armamentista está sendo desencadeada no mundo. Não podemos nos permitir ser arrastados para isso", disse ele em discurso ao Conselho de Estado, que reúne ministros, governadores e parlamentares. Em seus oito anos de governo, Putin elevou os gastos militares e aprovou exercícios bélicos em grande escala, além de criticar as operações -- ameaçadoras, segundo ele -- da Otan junto às suas fronteiras, assim como o plano dos EUA para instalar um escudo antimísseis na Europa Oriental. "Não é nossa culpa, não começamos isso, a canalizar muitos bilhões de dólares para o desenvolvimento de sistemas de armas. A própria Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) está se expandindo, aproximando-se das nossas fronteiras", disse. "Retiramos nossas bases de Cuba e do Vietnã", continuou ele. "O que recebemos em troca? Novas bases norte-americanas na Romênia, na Bulgária; uma nova terceira região de defesa contra mísseis, na Polônia, onde está sendo construída." Os laços entre a Otan e a Rússia foram afetados pelas preocupações com o escudo norte-americano, pela retirada russa de um importante tratado sobre armas e por discordâncias a respeito do futuro de Kosovo. (Por Tanya Mosolova)