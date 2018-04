Rússia nega que reconhecerá províncias separatistas da Geórgia O governo russo não vai responder a um provável reconhecimento do Ocidente à independência de Kosovo com um imediato apoio à tentativa de independência de duas províncias separatistas da Geórgia, disse uma importante autoridade russa neste domingo. "A Rússia não vai reconhecer Abkhazia e Ossétia do Sul no dia seguinte à declaração de independência de Kosovo", disse o vice-primeiro-ministro russo, Sergei Ivanov, em entrevista coletiva. A Rússia se opõe à independência da província separatista sérvia devido às objeções de Belgrado e afirma que ela pode criar um precedente perigoso em qualquer lugar do mundo. A Rússia fez um apelo para que o Ocidente não reconheça a independência de Kosovo unilateralmente. Moscou apóia as regiões separatistas de Abkhazia e Ossétia do Sul, na Geórgia. O assunto é gerador de polêmicas entre as duas ex-repúblicas soviéticas, mas a Rússia vem, até agora, rejeitando os pedidos de líderes separatistas pelo reconhecimento de sua independência. Analistas vinham afirmando que o governo russo, irritado com as tentativas da Geórgia de ingressar na Otan e na União Européia, poderia reconhecer a independência das duas regiões assim que o Ocidente reconhecer Kosovo.