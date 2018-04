Rússia nega visto para chefe do Human Rights Watch A Rússia negou um visto de entrada para o chefe do Human Rights Watch, impedindo a planejada viajem de Kenneth Roth ao país para divulgar um relatório de direitos humanos crítico a Moscou, disse o grupo nesta quarta-feira. O Human Rights Watch, uma organização de defesa dos direitos humanos com sede em Nova York, disse que seu diretor-executivo foi o primeiro membro de seu quadro de funcionários a ter um visto de entrada na Rússia negado desde o colapso da União Soviética. O grupo uniu-se a outras entidades do tipo para desferir ataques contra o que interpreta como a deterioração do respeito aos direitos humanos dentro da Rússia, durante os oito anos de governo do presidente Vladimir Putin. Putin deve deixar o cargo depois da eleição presidencial de março, um pleito que, segundo se prevê, será vencido pelo homem escolhido pelo atual líder russo para sucedê-lo, Dmitry Medvedev. "O Ministério das Relações Exteriores (da Rússia) sabia que eu pretendia viajar para realizar uma entrevista coletiva. O órgão citou uma variada gama de motivos para não me conceder o visto", disse Roth, por telefone desde Nova York, a repórteres presentes em Moscou para a entrevista coletiva. "Essa é a primeira vez que o Human Rights Watch teve recusado um visto pela Rússia desde o fim da União Soviética". "E é também a primeira vez que eu não consigo o visto de um país desde que, em 1997, a Nigéria de Sani Abacha recusou-se a permitir minha entrada lá", afirmou. Não foi possível encontrar nenhum representante da chancelaria russa para se manifestar sobre o caso. Roth pretendia viajar até Moscou a fim de apresentar um documento de 72 páginas que acusa as autoridades russas de usarem leis aprovadas recentemente para impedir a atuação de grupos da sociedade civil no país com os quais o governo russo não concorda. (Reportagem de Chris Baldwin e Nikolai Isayev)