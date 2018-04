Rússia perdeu 64 soldados na guerra da Geórgia Um total de 64 soldados russos morreram durante a guerra com a Geórgia, no ano passado, e logo após o seu fim, enquanto outros 283 ficaram feridos e três estão desaparecidos, disse o vice-ministro da Defesa neste sábado. O general Nikolai Pankov disse em entrevista à rádio Ekho Moskvy que os números são do período entre 8 e 24 de agosto de 2008. A Rússia e a Geórgia estiveram em uma guerra de cinco dias em agosto, quando tropas russas repeliram um ataque georgiano na região separatista da Ossétia do Sul, declarada independente do governo georgiano no início dos anos 1990. A Geórgia diz que 228 civis georgianos e 169 soldados morreram. O Comitê Investigativo do Gabinete do Procurador Geral da Rússia disse que, até agora, registrou a morte de 165 pessoas da Ossétia do Sul. Durante a guerra, a Rússia disse que o número de mortos na Ossétia do Sul era de 2.000 pessoas. A Rússia e a ex-república soviética da Geórgia negam o uso de força excessiva ou de atacar civis. (Reportagem de Simon Shuster)