Rússia promete 'métodos militares' contra escudo dos EUA A Rússia disse na terça-feira que usará meios militares caso os Estados Unidos instalem um sistema de defesa antimísseis perto de suas fronteiras, uma ameaça que segundo analistas visa estimular a oposição européia ao projeto. A chancelaria russa disse que o Kremlin seria forçado a usar "métodos técnico-militares" caso o Parlamento tcheco ratifique o acordo que autoriza a instalação de uma parte do sistema norte-americano. "Se a real instalação de um escudo estratégico norte-americano de defesa antimísseis começar perto das nossas fronteiras, seremos forçados a reagir não com métodos diplomáticos, mas com métodos técnico-militares", disse a chancelaria em nota divulgada pelo site do ministério (www.mid.ru). O texto diz que o escudo antimísseis iria afetar a segurança global e acusa Washington de ter ignorado as propostas de Moscou a respeito. O analista militar Pavel Felgenhauer disse que a Rússia está usando a típica retórica da Guerra Fria para desestimular o Parlamento tcheco a ratificar o acordo. "Por isso é tão pouco específico, mas soa ameaçador", disse ele. "É pressão psicológica, o mesmo tipo usado na década de 1980 pela União Soviética, quando os Estados Unidos instalaram mísseis de cruzeiro na Europa, numa tentativa de estimular os protestos antimísseis e anti-EUA." O embaixador russo na ONU, Vitaly Churkin, disse que a nota da chancelaria não implica uma ação militar, e sim uma mudança de "postura estratégica". "É claro que não é o caso de se falar em ação militar", disse Churkin em Nova York. O primeiro-ministro Vladimir Putin disse em 2007, quando era presidente da Rússia, que o país poderia voltar seus mísseis contra países europeus caso o escudo norte-americano fosse instalado. Generais russos já ameaçaram instalar mísseis táticos na vizinha Belarus e retomar a produção de mísseis nucleares de curto e médio alcance como resposta aos planos norte-americanos.